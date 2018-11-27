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В NASA рассказали, когда может состояться пилотируемый полет на Марс 

ТАСС + ещё 1 32 минуты назад
Фото: © Al Seib/Los Angeles Times via AP, Pool
Пилотируемый полет на Марс, вероятно, состоится в 2030-х годах, после того как будет создана необходимая инфраструктура для такой экспедиции. Об этом заявил в понедельник директор NASA Джим Брайденстайн в ходе брифинга по итогам посадки на Марсе автоматической станции Mars InSight. Брифинг транслировался на сайте NASA.
"Вероятно, полет на Марс будет возможен в 2030-х годах, и это было бы весьма амбициозным графиком, — отметил он. — Сначала мы двинемся к Луне, и этот пункт обозначен в качестве первостепенного в политической директиве, одобренной президентом США. Мы должны создать устойчивую структуру для доступа в космос с участием людей и использованием автоматических устройств для того, чтобы достигать окрестностей Луны, и для того, чтобы обеспечивать посадки на ее поверхность".
"Как только мы добьемся этого, — отметил директор NASA, — мы приступим к созданию международной коалиции, чтобы обеспечить устойчивый доступ на поверхность Луны. На этом этапе мы осуществим оценку технических решений, оценим риск, связанный с полетами, а также воздействие полетов на физиологию человека".
Ранее в понедельник на Марсе совершила посадку автоматическая станция Mars InSight, предназначенная для изучения глубинных слоев планеты. Аппарат опустился на нагорье Элизий в четырех градусах к северу от экватора. Этот район был избран для посадки, поскольку он представляет собой достаточно ровный участок поверхности Марса.
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