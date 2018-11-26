Космический зонд InSight успешно сел на поверхность Марса

26 ноября 2018 года около 23:00 по московскому времени на поверхность Красной планеты совершил посадку первый аппарат, которому предстоит изучить её внутреннее строение. Речь идёт о зонде InSight ("Инсайт"), о котором "Вести. Наука" (nauka.vesti.ru) ранее рассказывали.

Напомним вкратце, что аппарат оснащён сейсмографом для регистрации "марсотрясений", а также приборами для измерения потока тепла из коры Марса и точных параметров вращения планеты и другими инструментами. Все эти данные помогут астрономам понять, что скрывается "под кожей" нашего ближайшего соседа по Солнечной системе.

"Инсайт" передаёт информацию на Землю с помощью орбитальных зондов MRO и Odissey. Это основная линия связи. Иногда инженерам приходится ждать, когда тот или другой аппарат окажется в нужной точке орбиты. Сопровождавшие зонд в пути кубсаты MarCO, оставшиеся на орбите, играют роль "резервного провода". Переданный любым из этих орбитальных ретрансляторов сигнал достигает Земли примерно за восемь минут, поэтому о происходящем на Марсе инженеры и все неравнодушные, смотревшие трансляцию, узнавали с запозданием.

Ниже мы приводим хронологию посадки. Указываем моменты времени (по Москве), когда специалисты получали сигнал о том или ином событии по основной линии связи.