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Космический зонд InSight успешно сел на поверхность Марса 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: EPA
26 ноября 2018 года около 23:00 по московскому времени на поверхность Красной планеты совершил посадку первый аппарат, которому предстоит изучить её внутреннее строение. Речь идёт о зонде InSight ("Инсайт"), о котором "Вести. Наука" (nauka.vesti.ru) ранее рассказывали.
Напомним вкратце, что аппарат оснащён сейсмографом для регистрации "марсотрясений", а также приборами для измерения потока тепла из коры Марса и точных параметров вращения планеты и другими инструментами. Все эти данные помогут астрономам понять, что скрывается "под кожей" нашего ближайшего соседа по Солнечной системе.
"Инсайт" передаёт информацию на Землю с помощью орбитальных зондов MRO и Odissey. Это основная линия связи. Иногда инженерам приходится ждать, когда тот или другой аппарат окажется в нужной точке орбиты. Сопровождавшие зонд в пути кубсаты MarCO, оставшиеся на орбите, играют роль "резервного провода". Переданный любым из этих орбитальных ретрансляторов сигнал достигает Земли примерно за восемь минут, поэтому о происходящем на Марсе инженеры и все неравнодушные, смотревшие трансляцию, узнавали с запозданием.
Ниже мы приводим хронологию посадки. Указываем моменты времени (по Москве), когда специалисты получали сигнал о том или ином событии по основной линии связи.
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