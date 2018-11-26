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В Израиле нашли готический зал крестоносцев 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Fox News/ Montfort Castle Project
Археологи обнаружили готический зал в средневековом рыцарском замке Монфор, построенном 800 лет назад на территории современного Израиля.
Как сообщает Fox News, церемониальный зал в готическом стиле был обнаружен при исследовании замка крестоносцев Монфор. Он расположен на вершине холма в Верхней Галилее на севере Израиля.
Замок был построен немецкими крестоносцами из Тевтонского ордена в 1220-е годы. Он являлся резиденцией великих магистров. Летом 1271 года крепость пала после непродолжительной осады — ее взяли войска мамлюков.
Замок разрушил Бейбарс — мамлюкский султан Египта и Сирии, — чтобы исключить его повторное использование в качестве военной крепости.
"Значение находки сводится к тому, что она поможет нам в понимании истории создания замков крестоносцев, их дизайна и архитектуры, — говорит президент Общества по изучению Крестовых походов и латинского Востока Адриан Боас. — В частности, теперь мы знаем больше и о самом замке Монфор и его архитектурном облике".
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Наука и техника , Израиль
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