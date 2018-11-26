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Замечен сдвиг суши из-за крупной катастрофы 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Mark Mitchell / New Zealand Herald / AP
Ученые новозеландского Королевского научно-исследовательского института GNS Science пришли к выводу, что землетрясение 2016 года сблизило Северный и Южный острова. При этом город Нельсон, находящийся в самой высокой части Южного острова, опустился на 20 миллиметров. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Землетрясение магнитудой от 6,2 до 7,4 произошло в Новой Зеландии 14 ноября 2016 года с эпицентром в 39 километрах к юго-западу от города Кайкура. В результате бедствия погибли два человека. Подземные толчки дошли от внутренних районов Южного острова до пролива Кука, покрыв расстояние в 170 километров за 74 секунды. При этом образовалась сложная система из по меньшей мере 25 линий разломов, что затрудняет выявление причины сдвигов. По оценкам геологов, расстояние между двумя островами сократилось на 35 сантиметров.
Новая Зеландия находится в зоне столкновения между Индо-Австралийской и Тихоокеанской тектоническими плитами. При этом последняя ныряет под индо-австралийскую плиту, образуя подводные желоба и поднимая часть Новой Зеландии. Здесь пролегает Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо, а в год происходит более 15 тысяч землетрясений, хотя только около сотни достаточно ощутимы.
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Комментарии
Наука и техника , Новая Зеландия , Южный Остров
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