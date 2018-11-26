В Греции раскопали город бронзового века

Греческие археологи обнаружили в центре страны ранее неизвестное крупное поселение, датируемое поздним бронзовым веком.

Находка была сделана при обследовании места строительства дороги, которая свяжет города Лариса и Трикала. Об этом сообщает The Greek Reporter.

Близ деревни Петрото в центральной Греции обнаружены остатки крупного поселения. В частности, найдены руины 14 домов и кладбище, на котором находилось 42 надгробия различных форм и размеров.

Одной из самых ярких находок стала семейная гробница, в которой были погребены родители вместе с ребенком. Еще в одном захоронении археологи обнаружили скелет собаки. Вероятно, питомца похоронили вместе с владельцем.

Также найдены многочисленные керамические изделия, причем большинство из них были привезены с Крита. Это доказывает, что жители найденного города имели тесные торговые связи с остальной частью древнегреческого мира.