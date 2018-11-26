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В Греции раскопали город бронзового века 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Greek Ministry of Culture
Греческие археологи обнаружили в центре страны ранее неизвестное крупное поселение, датируемое поздним бронзовым веком.
Находка была сделана при обследовании места строительства дороги, которая свяжет города Лариса и Трикала. Об этом сообщает The Greek Reporter.
Близ деревни Петрото в центральной Греции обнаружены остатки крупного поселения. В частности, найдены руины 14 домов и кладбище, на котором находилось 42 надгробия различных форм и размеров.
Одной из самых ярких находок стала семейная гробница, в которой были погребены родители вместе с ребенком. Еще в одном захоронении археологи обнаружили скелет собаки. Вероятно, питомца похоронили вместе с владельцем.
Также найдены многочисленные керамические изделия, причем большинство из них были привезены с Крита. Это доказывает, что жители найденного города имели тесные торговые связи с остальной частью древнегреческого мира.
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Наука и техника , Греция , Находка
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