Роскосмос поменял дизайн своего сайта

Роскосмос запустил новую официальную интернет-страницу. Разработка нового сайта является частью общей стратегии обновления ракетно-космической отрасли, сообщили в понедельник в пресс-службе госкорпорации.

"Разработка нового сайта госкорпорации — часть общей стратегии Роскосмоса, направленной на обновление ракетно— космической отрасли. Концепция нового портала отражает основные подходы, используемые при реформировании отрасли — структурированность, инновационность, эффективность", — говорится в сообщении. Госкорпорация «Роскосмос» представляет вниманию новую официальную страницу организации в сети Интернет ➡ https://t.co/LIa1kTAHOt pic.twitter.com/xshuIVdyAx— РОСКОСМОС (@roscosmos) 26 ноября 2018 г.

Новый портал Роскосмоса, сохраняя преемственность с предыдущей версией, содержит ряд отличительных особенностей — это улучшенная функциональность, структурированность информации, обновленный дизайн, а также адаптивность к различным устройствам просмотра, включая мобильные, отметили в госкорпорации.

В результате обновления была переработана структура главной страницы сайта. Выделены несколько тематических секций — пилотируемая космонавтика, орбитальные группировки, космодромы, мультимедиа. Внутри сайт также претерпел изменения: каждый материал размечен тематическими тегами, что повышает связность сайта и позволяет быстрее находить информацию.

"В визуальной части сайт обрел новое, свежее оформление. Улучшена читаемость текста, иллюстраций стало больше. В ближайшие дни, после окончания тестирования, будет запущена в эксплуатацию специальная версия сайта для слабовидящих", — сообщили в пресс-службе.

При этом большая часть страниц на сайте сохранила свои уникальные адреса. Несмотря на проведенные изменения, все прежние ссылки с других сайтов продолжат работать.