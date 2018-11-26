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Роскосмос поменял дизайн своего сайта 

ТАСС 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Роскосмос запустил новую официальную интернет-страницу. Разработка нового сайта является частью общей стратегии обновления ракетно-космической отрасли, сообщили в понедельник в пресс-службе госкорпорации.
"Разработка нового сайта госкорпорации — часть общей стратегии Роскосмоса, направленной на обновление ракетно— космической отрасли. Концепция нового портала отражает основные подходы, используемые при реформировании отрасли — структурированность, инновационность, эффективность", — говорится в сообщении.
Новый портал Роскосмоса, сохраняя преемственность с предыдущей версией, содержит ряд отличительных особенностей — это улучшенная функциональность, структурированность информации, обновленный дизайн, а также адаптивность к различным устройствам просмотра, включая мобильные, отметили в госкорпорации.
В результате обновления была переработана структура главной страницы сайта. Выделены несколько тематических секций — пилотируемая космонавтика, орбитальные группировки, космодромы, мультимедиа. Внутри сайт также претерпел изменения: каждый материал размечен тематическими тегами, что повышает связность сайта и позволяет быстрее находить информацию.
"В визуальной части сайт обрел новое, свежее оформление. Улучшена читаемость текста, иллюстраций стало больше. В ближайшие дни, после окончания тестирования, будет запущена в эксплуатацию специальная версия сайта для слабовидящих", — сообщили в пресс-службе.
При этом большая часть страниц на сайте сохранила свои уникальные адреса. Несмотря на проведенные изменения, все прежние ссылки с других сайтов продолжат работать.
"Ничто не стоит на месте, и сайт продолжит меняться в соответствии со своими задачами. С помощью выборок по темам пользователи смогут легче найти необходимую информацию", — подчеркнули в госкорпорации.
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Роскосмос , Наука и техника , Интернет
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