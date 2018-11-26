В Польше нашли странное захоронение с тремя черепами

Польские археологи обнаружили 200-летние останки ребенка, вместе с которым были погребены черепа птиц.

Как сообщает Science in Poland, захоронение было обнаружено несколько десятилетий назад, однако до последнего времени никто не изучал его и найденные в нем останки.

Находка была сделана на юге страны в одной из пещер Краковско-Ченстоховской возвышенности. В захоронении находился скелет ребенка, умершего в возрасте около 10 лет. Анализ показал, что при жизни он страдал от недоедания.

Установлено, что ребенок был похоронен во второй половине XVIII века или на рубеже XIX века. В захоронении археологов поджидал сюрприз. Оказалось, что ребенка похоронили с черепом зяблика во рту. Еще один подобный череп был найден у его щеки.

"Такая практика не известна этнологам, к которым мы обращались за экспертным мнением, — говорит соавтор исследования доктор Малгожата Кот из Института археологии Варшавского университета. — Также остается загадкой, почему ребенка похоронили в пещере, а не на кладбище в соседней деревне".

По ее словам, анализ черепов зябликов не показал никаких аномалий, нет на костях и следов порезов. Известно лишь, что это были останки взрослых птиц.

Ученые планируют провести специализированный анализ, в том числе ДНК и изотопные тесты. Это поможет собрать больше информации об умершем.