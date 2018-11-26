СМИ: спутники «Роскосмоса» сломались раньше срока

«Роскосмос» потерял раньше срока два спутника дистанционного зондирования Земли. Важные аппараты вышли из строя, не отработав положенных пяти лет.

Целых два российских спутника дистанционного зондирования Земли не смогли отработать положенный срок и вышли из строя значительно раньше времени.

Минсельхоза, Росрыболовства, Росгидромета, МЧС и Росреестра. Три аппарата «Ресурс-П» были выведены на орбиту в июне 2013, декабре 2014 и марте 2016 года соответственно. Данные, полученные с их помощью, использовались в интересах самого «Роскосмоса», так и ряда гражданских ведомств — Минприроды

С помощью этих спутников обновлялись топографические карты, велся контроль загрязнений, контроль хозяйственной деятельности, застройки, наблюдение за районами чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

Выяснилось, что, несмотря на пятилетний гарантийный срок службы, к настоящему времени лишь первый аппарат продолжает работать на орбите, при этом с его помощью военными ведется также съемка территории Сирии . Так, второй аппарат дважды выходил из строя в 2016 и 2017 годах из-за проблем с терморегуляцией и бортовой вычислительной системой.

«При появлении неисправности мы переводим спутник на исследования по программе главного конструктора. Специалисты устраняют отказ, и аппарат возвращается в работу по целевому назначению. С «Ресурсом-П» №2 такая ситуация повторялась несколько раз, пока его окончательно не вывели из состава группировки. К сожалению, в сумме он не отработал и половины срока», — рассказал источник «Ъ».

Третий аппарат «Ресурс-П» с февраля 2017 года находится на исследовании по программе главного конструктора по причине отказа передатчиков высокоскоростной радиолинии, с помощью которой со спутника на Землю сбрасывается целевая информация.

«По целевому назначению аппарат функционировал всего пять месяцев из положенных пяти лет», — сообщил источник.

«Газете.Ru» оперативно прокомментировать информацию в Госкорпорации «Роскосмос» не смогли.

Все три спутника выведены на околокруговую солнечно-синхронную орбиту высотой 475 км. Главный элемент конструкции спутников — Оптико-электронная аппаратура «Геотон-Л1» с длиннофокусным линзовым объективом с системой приема и преобразования информации «Сангур-1У» на базе высокочувствительных матриц, позволяющая получать снимки земной поверхности в панхроматическом диапазоне с разрешением лучше 1 м, в узких спектральных диапазонах с разрешением — 3-4 м. Головной организацией-разработчиком космических аппаратов является АО «РКЦ „Прогресс“ , оператором — научный центр оперативного мониторинга Земли АО „Российские космические системы“

На фоне проблем, связанных с аварийностью российских ракет, „Роскосмос“ не впервые сталкивается с отказами собранных российскими предприятиями спутников, успешно выведенных на орбиту. Так, проблемным оказалось исполнение Роскосмосом контракта по изготовлению для Анголы и выведению на орбиту спутника AngoSat-1 26 декабря 2017 года. После отделения от разгонного блока „Фрегат“ спутник вышел на связь, однако позднее связь с ним была утеряна.

Вскоре после этого Ангола приняла предложение Роскосмоса об изготовлении второго ангольского спутника „Ангосат-2“. Сообщалось, что в качестве оплаты за изготовление второго спутника будет использована страховая сумма за потерянный „Ангосат-1“ в размере $121 млн Остальную часть расходов обязуется взять на себя российская сторона. Общая стоимость изготовления первого спутника для Анголы составила $320 млн Запуск Angosat-2 планируется провести в течение 30 месяцев с момента признания 24 апреля 2018 года факта потери первого аппарата.

Ранее спутник производства РКК „Энергия“ вышел из строя в 2015 году. Это был изготовленный для Египта космический аппарат дистанционного зондирования Земли EgyptSat-2. Он вышел из строя из-за отказа бортового компьютера менее чем через год после запуска, находясь на управлении египетских специалистов.

Что касается аппаратов „Ресурс“, то исправлять ситуацию с ними предстоит в ближайшие два года, когда предполагается запуск спутников „Ресурс-П“ №4 и №5.

Первоначально аппараты планировалось изготовить к ноябрю 2018-го и ноябрю 2019 года соответственно. Но в декабре прошлого года сроки сдачи были сдвинуты „Роскосмосом“ на один год — на ноябрь 2019-го и ноябрь 2020 года соответственно. Стоимость производства одного спутника „Ресурс-П“, согласно официальным данным, составляет более 5 млрд руб.