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Смартфон Lenovo с тройной камерой получил название 

News.ru 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Вице-президент Lenovo Group Чанг Ченг в рамках сессии вопросов и ответов сообщил пользователям, что смартфон с тройной камерой получит название Lenovo Z5S.
Судя по информации в Сети, устройство станет обновлённой версией слайдера Lenovo Z5 Pro, при этом оно не будет оснащено выдвижным механизмом. Портал Gizchina считает, что в ближайшие время пользователям стоит ждать больше утечек в ближайшие дни.
Как сообщалось ранее, изображения неизвестного смартфона Lenovo с тройной камерой появились недавно в базе данных китайского регулятора TENAA.
Ранее News.ru сообщил, что компания Xiaomi приступила к строительству новой штаб-квартиры. Она будет располагаться в городе Ухань в китайской провинции Хубей и станет «идеальным местом для научно-исследовательского центра».
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Наука и техника , Гаджеты
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