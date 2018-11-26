Смартфон Lenovo с тройной камерой получил название

Lenovo's Triple camera Phone confirmed to arrive as the Lenovo Z5s #Lenovo #LenovoZ5S https://t.co/yRyxPromDT pic.twitter.com/ZvsYiQwjw1— Giz China (@Gizchina) 26 ноября 2018 г. Вице-президент Lenovo Group Чанг Ченг в рамках сессии вопросов и ответов сообщил пользователям, что смартфон с тройной камерой получит название Lenovo Z5S.

Судя по информации в Сети, устройство станет обновлённой версией слайдера Lenovo Z5 Pro, при этом оно не будет оснащено выдвижным механизмом. Портал Gizchina считает, что в ближайшие время пользователям стоит ждать больше утечек в ближайшие дни.

Как сообщалось ранее, изображения неизвестного смартфона Lenovo с тройной камерой появились недавно в базе данных китайского регулятора TENAA.

Ранее News.ru сообщил, что компания Xiaomi приступила к строительству новой штаб-квартиры. Она будет располагаться в городе Ухань в китайской провинции Хубей и станет «идеальным местом для научно-исследовательского центра».