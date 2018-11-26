Daily Mail: в «Роскосмосе » предложили проверить, были ли американцы на Луне

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пошутил, что российская лунная экспедиция проверит, высаживались ли на поверхность спутника американцы. Отмечается, что, как уверяют в NASA , на поверхность Луны американские астронавты высаживались шесть раз. Глава госкорпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что российская экспедиция на Луну проверит, действительно ли американцы высаживались на поверхность спутника Земли, передаёт Daily Mail. «Мы такую задачу поставили — полететь проверить: были они или не были», — пошутил Рогозин, отвечая на вопрос, достигли ли астронавты NASA Луны около 50 лет тому назад. Советский Союз закрыл свою лунную программу в 1970-х годах после ряда неудач. При этом космическая программа NASA «Аполлон» позволила американцам первыми высадиться на Луну. В общей сложности, пишет Daily Mail , с 1969 по 1972 год американцы летали к Луне семь раз. Шесть удачных экспедиций позволили 12 американским астронавтам провести ряд научных исследований и изучить поверхность спутника. Комментарии читателей на сайте Daily Mail: Tiger Woods: Никто, у кого есть мозги, не верит, что мы высаживались на Луну хотя бы раз, не говоря уже о шести. Erica: Болван. Мы уже составили карту Луны в 2011 году и на ней чётко видно колею и луноход. Плюс астронавты программы «Аполлон» оставили на поверхности инструменты для изучения сейсмической активности. Эти инструменты поставляют данные учёным по всему миру уже более 40 лет. Мы были на Луне. Grand illusion: Надеюсь, ваши новые ракеты на Луну не взорвутся, как ваша последняя. b70822: Это была шутка. Леонов подтвердил, что американцы высаживались на поверхность Луны. Однако об этом всё ещё спорят, и я бы предпочёл увидеть подтверждение в наших источниках.