Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

КНР построит глубоководную исследовательскую станцию на дне Южно-Китайского моря 

ТАСС 48 минут назад
Фото: Tianjin Sublue Ocean Science and Technology
КНР планирует построить первую в мире глубоководную базу на дне Южно-Китайского моря. Она будет создана по принципу космической станции со шлюзовыми отсеками для стыковки автономных необитаемых подводных аппаратов, сообщила в понедельник газета South China Morning Post.
По ее данным, проект "Аид", названный в честь греческого бога подземного царства, был запущен Китайской академией наук в этом месяце. На его реализацию выделено 1,1 млрд юаней ($160 млн).
Идея родилась после посещения председателем КНР Си Цзиньпином Китайского глубоководного института в городе Санья на острове Хайнань в апреле этого года. Глава КНР призвал ученых "не бояться экспериментировать" и решиться на то, чего раньше никто не делал.
"В морских глубинах пока нет проложенных дорог", — заметил он.
По оценкам ученых, для реализации проекта предстоит разработать новые материалы, способные выдерживать огромное давление воды на больших глубинах, внедрять технологии искусственного интеллекта для подводных роботов. "Это может быть сложнее, чем строительство космической станции, ведь никто в мире еще этим не занимался", — отметил эксперт Шанхайского океанографического университета Ду Цинхай.
Что касается выбора места для подводной станции, одним из вероятных вариантов называется Манильский желоб, расположенный к западу от Филиппин. Его глубина достигает 5400 м. Предполагается, что "умные" подводные роботы будут отправляться в автономные миссии, исследовать дно, собирать информацию, образцы минералов. Затем информация будет анализироваться на базе и отправляться на поверхность. Питание для станции может обеспечиваться за счет электрических кабелей от надводного корабля или плавучей платформы.
Некоторые эксперты, впрочем, выражают скептицизм и отмечают значительные сложности на пути реализации такого проекта. Они указывают, что выделенных средств может оказаться недостаточно, кроме того Южно-Китайское море является предметом территориальных споров сразу нескольких стран, а на дне Манильского желоба отмечена повышенная сейсмическая и вулканическая активность.
ТАСС: последние новости
AP: в Китае родились первые в мире генетически модифицированные близнецы Иркутские краеведы нашли уникальную пещеру на побережье Байкала SpaceX впервые запустит к МКС корабль Crew Dragon в беспилотном режиме 7 января
Комментарии
Цзиньпин Си , РАН , Наука и техника , Китай , Хайнань
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина вводит военное положение1289
Что стоит за провокацией украинских кораблей161
Порошенко раскрыл военные планы Украины83
Умер знаменитый диктор Центрального телевидения3
Дело дознавательницы попросили прекратить7
Видео
00:48
Пока вы спали: Запад отреагировал на «агрессию» в Азове
Общество
02:35
Что стоит за провокацией украинских кораблей
В мире
04:35
Лавров выступает на форуме «Наука во благо человечества»
Политика
01:02
Умер знаменитый диктор Центрального телевидения
Общество
01:30
Порошенко раскрыл военные планы Украины
В мире Армия
01:25
Опубликовано видео обмена пленными в Сирии
Армия Ближний Восток
00:48
Судоходство в Керченском проливе возобновили
Общество Армия
00:42
В театре рассказали о здоровье Этуша
Шоу-бизнес Другое
00:49
«Ваш ребенок еле дышит»: как убивает школа
Общество
05:11
В России ужесточат правила покупки оружия
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение