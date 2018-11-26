КНР построит глубоководную исследовательскую станцию на дне Южно-Китайского моря

КНР планирует построить первую в мире глубоководную базу на дне Южно-Китайского моря. Она будет создана по принципу космической станции со шлюзовыми отсеками для стыковки автономных необитаемых подводных аппаратов, сообщила в понедельник газета South China Morning Post.

По ее данным, проект "Аид", названный в честь греческого бога подземного царства, был запущен Китайской академией наук в этом месяце. На его реализацию выделено 1,1 млрд юаней ($160 млн).

Идея родилась после посещения председателем КНР Си Цзиньпином Китайского глубоководного института в городе Санья на острове Хайнань в апреле этого года. Глава КНР призвал ученых "не бояться экспериментировать" и решиться на то, чего раньше никто не делал.

"В морских глубинах пока нет проложенных дорог", — заметил он.

По оценкам ученых, для реализации проекта предстоит разработать новые материалы, способные выдерживать огромное давление воды на больших глубинах, внедрять технологии искусственного интеллекта для подводных роботов. "Это может быть сложнее, чем строительство космической станции, ведь никто в мире еще этим не занимался", — отметил эксперт Шанхайского океанографического университета Ду Цинхай.

Что касается выбора места для подводной станции, одним из вероятных вариантов называется Манильский желоб, расположенный к западу от Филиппин. Его глубина достигает 5400 м. Предполагается, что "умные" подводные роботы будут отправляться в автономные миссии, исследовать дно, собирать информацию, образцы минералов. Затем информация будет анализироваться на базе и отправляться на поверхность. Питание для станции может обеспечиваться за счет электрических кабелей от надводного корабля или плавучей платформы.

Некоторые эксперты, впрочем, выражают скептицизм и отмечают значительные сложности на пути реализации такого проекта. Они указывают, что выделенных средств может оказаться недостаточно, кроме того Южно-Китайское море является предметом территориальных споров сразу нескольких стран, а на дне Манильского желоба отмечена повышенная сейсмическая и вулканическая активность.