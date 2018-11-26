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Instagram и Facebook начали блокировать записи в России по решению суда 

Ferra.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: ferra.ru
Социальная сеть Facebook и дочерний фотосервис Instagram начали скрывать для пользователей в России записи по решению местного суда. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».
Первый заметный случай блокировки был произведён в отношении публикаций, признанных Тушинским районным судом Москвы «порочащими честь, достоинство и деловую репутацию» владельца БТА-банка Кенеса Ракишева.
Тушинский районный суд Москвы в окябре 2018 года частично удовлетворил иск Кенеса Ракишева к 40 интернет-площадкам, включая Facebook, Instagram, Компромат.ру и LiveInternet. Суд признал опубликованную на этих сайтах информацию о казахстанском бизнесмене порочащей честь, достоинство и деловую репутацию. Ракишев изначально требовал удалить информацию, признать ее запрещенной к распространению на территории России, а также признать деятельность сайтов ответчиков незаконной. Суд потребовал заблокировать отдельные страницы признал нарушение прав на защиту персональных данных, но остальные требования истца не удовлетворил.
Соответствующий закон вступил в силу в апреле 2018 года. По мнению юристов, количество подобных дел и блокировок будет расти.
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Компромат.Ru , Наука и техника , Интернет , Москва
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