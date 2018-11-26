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Китайский учёный впервые в истории изменил ДНК эмбриона 

News.ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Учёный из Китая Хэ Цзянькуй утверждает, что участвовал в первом в истории человечества изменении ДНК эмбриона. Если это правда, это огромный скачок в науке и этике.
По словам Цзянькуя, он изменил эмбрионы семи пар во время репродуктивного лечения. Пока лишь одна женщина стала мамой, родив в ноябре двух девочек-двойняшек с измененным ДНК, сообщает агентство Associated Press.
Учёный уверяет, что его целью было не вылечить или предотвратить наследственное заболевание, а попытаться привить способность, которая у обычных людей не встречается, а именно противостоять заражению ВИЧ и СПИД.
«Общество само решит, что делать потом», — цитирует учёного агентство.
В эксперименте учёного все отцы имели ВИЧ, в то время как матери были здоровы. Ученый добавил, что при эффективном лечении ВИЧ заболевание может сдерживаться и не инфицировать ребёнка. Однако эксперимент направлен на то, чтобы защитить ребёнка от заражения в будущем.
Агентство указывает, что Цзянькуй проводил опыты по изменению генов на мышах, обезьянах и эмбрионах человека в лаборатории в течение нескольких лет.
Специалисты пока не могут комментировать достижение Цзянькуя, поскольку данные его исследований ещё не опубликованы в научных изданиях для проверки другими учёными.
Ранее News.ru сообщал, что биологи впервые «починили» ДНК эмбриона в утробе матери. Учёные из университета Пенсильвании в Филадельфии, США, впервые смогли отредактировать опасную мутацию ДНК. В результате эксперимента молекулярные биологи спасли мышат от гибели в результате разрушения печени в первые дни жизни.
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Associated Press , Наука и техника , Наука , Технологии , Китай
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