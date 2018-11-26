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Илон Маск заявил, что отправится на Марс с вероятностью 70% 

РИА Новости 1 час назад
Глава американской компании SpaceX Илон Маск заявил, что отправится на Марс с вероятностью 70%, сообщает американское издание Axios.
"Семьдесят процентов", — заявил Маск в интервью изданию, отвечая на вопрос, какова вероятность, что он сам отправится на Марс.
"Мы недавно сделали несколько открытий, из-за которых я очень воодушевлен", — отметил Маск. Он добавил, что билет для перелета будет стоить около пары сотен тысяч долларов.
Однако глава компании добавил, что не каждый богатый человек захочет отправиться в подобное путешествие. "Вероятность умереть на Марсе гораздо выше, чем на Земле", — добавил Маск.
В сентябре прошлого года Маск заявил, что компания SpaceX разрабатывает новую многоцелевую ракету для полетов на Марс и перелетов из одной точки Земли в другую, которые будут длиться менее часа. По словам Маска, для создания новой ракеты, получившей рабочее название BFR, используются все достижения компании.
Предполагается, что та же ракета будет использоваться для полетов на Марс и Луну. Ракета сначала должна будет достичь околоземной орбиты, где будет происходить дозаправка. Затем она продолжит путь до пункта назначения. В частности, технология позволит совершать полеты на Луну и обратно, чтобы создать базу на спутнике Земли.
Ранее сообщалось, что на Марс компания планирует направить две грузовые миссии к 2022 году. За это время будет проведено исследование возможных технических проблем размещения на планете и поиск воды. Кроме того, будут установлены системы жизнеобеспечения, подачи энергии и добычи минеральных ресурсов для последующих миссий.
В 2016 году частная компания SpaceX заявила о намерении совершить пилотируемый полет на Марс уже в 2020-2025 годах. Первый беспилотный полет к Красной планете тогда планировалось совершить в 2018 году.
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Илон Маск , SpaceX , Наука и техника , Видео
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