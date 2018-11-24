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В «Роскосмосе» назвали слова Рогозина об американцах на Луне шуткой 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин шутил, когда заявил о необходимости проверить, были ли американцы на Луне, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскосмоса.
"Шутка, конечно", — ответил официальный представитель госкорпорации на вопрос РИА Новости.
Как сообщалось ранее, Рогозин во время посещения в пятницу компании "Российские космические системы" предложил проверить, были ли американцы на Луне.
Первый американец высадился на Луну в 1969 году. Всего на ней побывало 12 граждан США.
В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о фактическом возобновлении свернутой при Бараке Обаме лунной программы. По словам президента, США не только оставят на Луне свой флаг и след, но и создадут основу для последующего полета на Марс.
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Дмитрий Рогозин , Барак Обама , Дональд Трамп , Роскосмос , Российские космические системы , РИА Новости , Наука и техника
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