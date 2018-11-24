В «Роскосмосе» назвали слова Рогозина об американцах на Луне шуткой

"Шутка, конечно", — ответил официальный представитель госкорпорации на вопрос РИА Новости.

Как сообщалось ранее, Рогозин во время посещения в пятницу компании "Российские космические системы" предложил проверить, были ли американцы на Луне.

Первый американец высадился на Луну в 1969 году. Всего на ней побывало 12 граждан США.