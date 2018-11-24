Рогозин предложил проверить, были ли американцы на Луне

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин во время посещения в пятницу компании "Российские космические системы" вместе с президентом Молдавии Игорем Додоном предложил проверить, были ли американцы на Луне.

"Мы такую задачу поставили — полететь проверить: были они или не были", — сказал Рогозин, отвечая на соответствующий вопрос.

"Они говорят, что были, мы проверим", — сказал он.

По словам Рогозина, ни одна страна мира в одиночку не сможет реализовать сейчас лунную программу, поэтому он рассчитывает на сотрудничество США и России в освоении естественного спутника Земли.

Первый американец высадился на Луну в 1969 году. Всего на ней побывало 12 граждан США.