Huawei Nova 4 с дырявым экраном засветился на фото

Huawei Nova 4: El principio del fin del notch https://t.co/tsb6Q812MK pic.twitter.com/XhZw6JAJ81— Tecnoversia (@Tecnoversia) 28 ноября 2018 г. Фотографии с пока неанонсированным смартфоном Huawei Nova 4 оказались в Сети. Устройство продемонстрировали на праздновании 18-летия китайского певца Джексона Йи.

Смартфон, как и предполагалось ранее, действительно получит дыру в дисплее в левом верхнем углу, где разместится селфи-камера. Предполагается, что получит нетоповый процессор Kirin 970 (а не Kirin 980, как утверждалось ранее), а задняя панель аппарата будет схожа с дизайном Huawei P20 Pro, который оснащён тройной основной камерой.

Huawei Nova 4 может стать первым смартфоном с дырявым экраном — его презентация, согласно источнику, должна пройти в декабре.