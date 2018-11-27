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Huawei Nova 4 с дырявым экраном засветился на фото 

News.ru + ещё 21 27 ноября 2018
Фото: globallookpress.com
Фотографии с пока неанонсированным смартфоном Huawei Nova 4 оказались в Сети. Устройство продемонстрировали на праздновании 18-летия китайского певца Джексона Йи.
Смартфон, как и предполагалось ранее, действительно получит дыру в дисплее в левом верхнем углу, где разместится селфи-камера. Предполагается, что получит нетоповый процессор Kirin 970 (а не Kirin 980, как утверждалось ранее), а задняя панель аппарата будет схожа с дизайном Huawei P20 Pro, который оснащён тройной основной камерой.
Huawei Nova 4 может стать первым смартфоном с дырявым экраном — его презентация, согласно источнику, должна пройти в декабре.
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