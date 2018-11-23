Назван возраст «колыбели человечества»

Команда южноафриканских и австралийских геологов и антропологов после 13 лет исследований уточнила возраст так называемой "колыбели человечества", обнаруженной в ЮАР

О результатах многолетнего исследования рассказывает портал Phys.org. Речь идет о комплексе пещер, расположенных в ЮАР на площади около 470 квадратных километров. В них были обнаружены многочисленные кости гоминин, в том числе самый полный скелет африканского австралопитека.

До сих пор считалось, что возраст "колыбели человечества" может составлять от одного до 4,5 миллиона лет. Исследователям потребовалось 13 лет для того, чтобы его уточнить. Они применили ураново-свинцовый метод датировки.

Он позволяет с небольшой погрешностью определять возраст пород. Ученые отобрали 29 образцов в разных пещерах. Они предположили, что если предыдущие гипотезы об их использовании предками людей верны, то результаты исследований должны быть примерно одинаковыми.

Так оно и оказалось. Дело в том, что во всех пещерах были найдены следы потоков воды. Проанализировав эти породы, а также сталактиты и сталагмиты ученые определили шесть временных отрезков, когда засушливые периоды чередовались с наводнениями.

Кроме того, удалось уточнить возраст "колыбели человечества". Анализ показал, что он составляет от 1,3 до 3,2 миллиона лет. Причем наибольшее количество событий, связанных с гомининами, произошло около двух миллионов лет назад.