Ученые: голод делает улиток отчаянными

Голод способствует рисковому и отчаянному поведению улиток, выяснили нейробиологи из Университета Сассекса. Об этом они рассказали в статье в журнале Science Advances.

Исследователи установили, что улитки (прудовики) способны менять предпочтения в пище условиях экстремального голода. Животные рискуют, съедая потенциально опасные вещества, от которых отказались бы их сытые сородичи.

Методы фиксации работы мозга позволили выяснить, что, по мере возрастания голода центральные дофаминергические вставочные нейроны, выступающие в роли переключателя, повышают рискованность принятия решений.

Ученым также удалось воздействовать на дофаминергический комплекс и вызвать рискованное пищевое поведение у сытых улиток, заставляя их употреблять неприятную пищу.

"Баланс между риском и выживанием общий для большинства организмов, сосредоточив внимание на прудовиках в качестве модели, можно получить представление о схожих механизмах у сложных животных, где эти вопросы гораздо труднее исследовать", — отмечает профессор Кевин Старас.