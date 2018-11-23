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Опубликовано видео алиби по делу дознавательницы
Опубликовано видео алиби по делу дознавательницы

США унизили Россию лунным подрядом 

Lenta.ru 40 минут назад
Фото: mic of orion / YouTube
Участие России в проекте будущей международной окололунной станции Gateway, предполагающее создание шлюзового модуля, унизительно для страны, заявил РИА Новости генеральный директор — главный конструктор научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков.
«Предыдущее руководство "Роскосмоса" дало добро на изготовление шлюзового модуля, что у многих вызвало удивление — делать пустую бочку для американцев, конечно, унизительно. Новое руководство заявило, что на это не пойдет, и мы будем самостоятельно осваивать Луну», — сказал руководитель.
В сентябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не будет участвовать в проекте Gateway на вторых ролях. Он добавил, что лунная станция может быть создана совместно со странами БРИКС. Тогда же в НАСА признали, что лидирующая роль в Gateway принадлежит США.
В том же месяце космонавт Олег Котов рассказал ТАСС, что в настоящее время российский экипаж на МКС состоит из двух, а не трех человек, как ранее, по причине отсутствия средств на запуск грузовых кораблей «Прогресс».
В апреле РИА Новости со ссылкой на анонимный источник в ракетно-космической отрасли сообщали, что США и партнеры настаивают на использовании Россией при создании шлюзового модуля для Gateway, который должен стать основным вкладом РФ в проект, американских технических стандартов. Тогда же собеседник агентства высказал мнение, что западные страны хотели бы исключить Россию из проекта по причине задержек в технологических циклах изготовления космической техники.
В том же месяце ракетно-космическая корпорация «Энергия» предложила создать шлюзовой модуль для Gateway за счет США или ЕС, поскольку в Федеральной космической программе до 2025 года средства на создание шлюзового модуля для международной окололунной станции не предусмотрены.
В апреле 2014 года Рогозин, занимая должность вице-премьера, назвал колонизацию Луны стратегической задачей.
Переговоры о создании окололунной станции начались в 2013 году. В сентябре 2017-го Россия и США подписали соглашение о намерениях по созданию окололунной станции Gateway. Строительство станции намечено на 2022-й, присоединение российского шлюзового модуля к ней — на 2024-й.
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Комментарии
Олег Котов , Дмитрий Рогозин , Сергей Поздняков , ЕС , Роскосмос , БРИКС , РКК Энергия , NASA , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Наука и техника , США
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