У муравьев обнаружили практику карантина

Когда мы заболеваем и решаем не идти на работу, остаться дома, мы заботимся не только о себе, но и окружающих. В принципе, чтобы предотвратить распространение инфекционных заболеваний, у человечества имеются специальные меры. В новом исследовании ученые решили посмотреть, имеется ли нечто подобное у социальных животных, конкретно — у муравьев.

Исследование проводилось на черных садовых муравьях (Lasius niger). Специалисты во главе с профессором Сильвией Кремер (Sylvia Cremer) наблюдали за тем, как изменится поведение муравьев, если 10 процентов насекомых из 11 колоний будут заражены паразитическим грибком Metarhizium brunneum, который легко передается контактным путем. Чтобы отследить поведение конкретных муравьев, исследователям пришлось прикрепить бумажки со штрих-кодами к 2 266 особям: движения насекомых затем отслеживались каждые полсекунды при помощи инфракрасных камер.

Все 10% зараженных муравьев являлись муравьями-фуражирами, занимающимися добычей пищи. Исследователи показали, что муравьи быстро «детектировали» наличие грибковых спор и изменяли свое поведение: начинали взаимодействовать больше внутри собственных групп — контакт между группами уменьшался. «Фуражиры взаимодействовали больше с фуражирами, „няньки“ — с „няньками“, — объясняет Кремер. — Это реакция целой колонии — даже животные, не зараженные грибком, изменяли свое поведение». Было также обнаружено, что колония защищает прежде всего наиболее ценных особей — матка, «няньки» и молодые рабочие муравьи, которые могут еще долго трудиться на благо колонии, получали наименьшую дозу патогена.

Исследователи отмечают, что в результате распространения инфекции всего несколько особей получили высокую дозу патогена, способную вызвать заболевания. Большее же число муравьев получили небольшую дозу, которая, как ранее показала Кремер совместно с коллегами, не приводит к развитию болезни, а, наоборот, повышает иммунитет муравьев при встрече с той же инфекцией в будущем.

Исследование было опубликовано в журнале Science, кратко о результатах работы сообщается в пресс-релизе на сайте Института науки и техники Австрии (Institute of Science and Technology Austria).