У Байкала нашли пещеру с останками тысяч древних летучих мышей

Уникальную пещеру обнаружили случайно два краеведа из Иркутска , изучая старинную карту, составителем которой был известный сибирский путешественник Александр Чекановский. Впоследствии о ней забыли более чем на столетие.

По строению и отложениям пещера непохожа на другие. Ученые уверены, что она хранит еще много загадок: как подчеркнул один из исследователей-спелеологов Александр Осинцев, огромный архив научной информации не был разрушен.

В том числе, ученые обнаружили тысячи костных останков древних летучих мышей, многовековые пещерные наледи и залежи криоминералов.