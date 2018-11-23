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Опубликовано видео алиби по делу дознавательницы
Опубликовано видео алиби по делу дознавательницы

У Байкала нашли пещеру с останками тысяч древних летучих мышей 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Александр Осинцев/Вконтакте
Уникальную пещеру обнаружили случайно два краеведа из Иркутска, изучая старинную карту, составителем которой был известный сибирский путешественник Александр Чекановский. Впоследствии о ней забыли более чем на столетие.
Открытие уникальное, учитывая, что пещера, получившая имя Чекановского, располагается недалеко от оживленной дороги на остров Ольхон озера Байкал между селами Баяндай и Косая Степь, сообщила член Русского географического общества Наталья Семенова в группе "Мы из Сибири" в Facebook.
По строению и отложениям пещера непохожа на другие. Ученые уверены, что она хранит еще много загадок: как подчеркнул один из исследователей-спелеологов Александр Осинцев, огромный архив научной информации не был разрушен.
В том числе, ученые обнаружили тысячи костных останков древних летучих мышей, многовековые пещерные наледи и залежи криоминералов.
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Наталья Семенова , Русское географическое общество , Наука и техника , Иркутск
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