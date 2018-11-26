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На МКС нашли опасные организмы 

Lenta.ru + ещё 4 3 часа назад
Фото: NASA Johnson / Flickr
Ученые обнаружили на борту Международной космической станции (МКС) бактерии Enterobacter, несколько штаммов которой способны заразить людей с ослабленным иммунитетом и обладают сильной устойчивостью к антибиотикам. Об этом сообщает издание Science Alert.
Микроорганизмы были выявлены среди образцов, взятых в туалете и отсеке, где находятся тренажеры для физических упражнений. Сам факт их обнаружения вызывает серьезную озабоченность у специалистов.
Попадание на МКС даже изначально не опасных для людей штаммов из-за специфических условий среды (микрогравитация, космическое излучение, повышенное содержание углекислого газа и постоянное присутствие людей) может привести к серьезным последствиям.
Результаты генетического анализа микроорганизмов показали, что геномы пяти штаммов, обнаруженных на станции, похожи на три земных штамма бактерии Enterobacter bugandensis. Она является возбудителем заболеваний у новорожденных и пациентов с ослабленным иммунитетом. «Космические» бактерии резистентны к ряду антибиотиков, включая цефазолин, цефокситин, оксациллин, пенициллин и рифампин. Кроме того, они имеют сопротивляемость разной степени к другим антибактериальным препаратам.
Хотя выявленные штаммы пока не проявляют патогенных свойств, они имеют 112 генов, связанных с вирулентностью, протеканием заболевания и борьбой с иммунной системой. Результаты компьютерного моделирования показали, что существует 79-процентная вероятность превращения бактерий в микроорганизмы, способные вызывать инфекцию у людей.
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