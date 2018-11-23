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Опубликовано видео алиби по делу дознавательницы
Опубликовано видео алиби по делу дознавательницы

Археологи нашли «черепахоносорога», современника динозавров 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: KAROLINA SUCHAN-OKULSKA
Археологи из Уппсальского университета в Швеции восстановили облик гигантского травоядного животного с клювом и бивнями, жившего на территории современной Польши в триасовом периоде — 200-250 млн лет назад. Об успехах они рассказали в статье в журнале Science.
Археологи нашли останки огромного животного Lisowicia bojani на территории одной из южных польских деревень. Они отнесли животное к дицинодонтам, растительноядным зверообразным. Останки дицинодонтов попадались ученым и до этого, но относились к более ранним периодам. Считалось, что в позднем триасе, когда динозавры увеличились в размерах, млекопитающие и родственные им классы измельчали. Однако находка показала, что это было не так.
Lisowicia bojani — существо размером с африканского слона. Оно обладало клювом как у черепахи, а на его голове были наросты, напоминающие бивни слона или рога носорога. Дицинодонты были первыми позвоночными, которые смогли успешно придерживаться растительной диеты. Их габариты были крайне разнообразны — от маленьких, размером с крота животных до гигантов размером с гиппопотама. Мелкие дицинодонты селились на деревьях или в норах.
У Lisowicia bojani, как и у большинства дицинодонтов, были прямые задние конечности, а у передних был изгиб в локтевом суставе. По мнению исследователей, такое строение скелета помогало им распределять массу тела. Крупный размер же, очевидно, защищал их от нападений хищников.
За 11 лет раскопок только на юге Польши археологи нашли более 1000 костей дицинодонтов. Они планируют провести раскопки также в России и на Украине.
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Наука и техника , Польша , Швеция
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