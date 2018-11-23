Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опровергнуто существование жидкой воды на Марсе 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Фото: Univ. of Arizona / JPL-Caltech / NASA
Ученые Калифорнийского технологического института (США) пришли к выводу, что из-за неправильной обработки данных, полученных межпланетной станцией Mars Reconnaissance Orbiter, аппарат ошибочно распознавал присутствие гидратированных солей на Красной планете. Таким образом, некоторые участки на планете, где раньше предполагалось наличие воды, на самом деле являются полностью сухими и безжизненными. Об этом сообщает издание Science News.
Специалисты обнаружили проблему при поиске гидратированных перхлоратов на картах Марса, построенных на основе сведений, полученных спектрометром видимого и ближнего инфракрасного излучения (CRISM). Перхлораты понижают температуру замерзания воды на 80 градусов Цельсия, делая возможным существование жидкой воды в условиях марсианской атмосферы. О существовании перхлоратов на Марсе также известно благодаря космическому аппарату Phoenix, совершившему посадку на поверхность планеты, и марсоходу Curiosity.
О наличии минералов на Марсе ученые судят по отражению различных длин волн от поверхности планеты. Химические вещества особым образом поглощают и отражают свет. Однако камера CRISM работает не всегда правильно, в результате чего она фиксирует пятна отраженного света там, где их не должно быть. При этом алгоритмы, корректирующие такие ошибки, иногда вносят провалы в спектры на той же длине волны, что и перхлораты. Ученые написали алгоритм, который позволяет выявить на картах CRISM небольшие отложения перхлоратов, и программа выявила повсеместное присутствие солей на поверхности Марса, в том числе и там, где не было условий для их образования.
Сейчас ученые работают над более точным методом распознавания перхлоратов, который основан не только на спектральных данных. По мнению исследователей, перхлораты все же присутствуют на Марсе, однако стало ясно, что их гораздо труднее обнаружить, чем считалось ранее.
Последние новости
Кремль ответил на публикации о «даче Путина» Опубликовано видео алиби обвиняемого в групповом изнасиловании дознавательницы Раскрыты заслуги умершего начальника ГРУ
Комментарии
Наука и техника , Наука , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лучший следователь Москвы сколотила банду320
«Россия не будет умолять»113
Самая красивая студентка России51
Депутат объяснил совет россиянам работать уборщиками124
Опубликовано видео алиби по делу дознавательницы121
Видео
00:43
Путин прибыл в Крым
Политика
05:31
США разворачивают прокси-флот на Черном море
В мире Статьи
00:27
«Пульсирующий монстр» вылез из канализации в Техасе
Наука
06:09
Путин похвалил Грефа
Политика
00:35
В убийстве российского посла обвиняются 28 человек
В мире Происшествия
01:04
Лучший следователь Москвы сколотила банду
Происшествия Криминал
25:12
Пока вы спали: США «рухнут» в 2019 году
Общество
02:49
Вечная «музыка»: Петров и Боширов возвращаются
Происшествия Статьи
03:18
Бессрочная мечта: Порошенко рассказал про НАТО
Украина Статьи
02:21
Москве мало не покажется
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение