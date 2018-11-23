Опровергнуто существование жидкой воды на Марсе

Ученые Калифорнийского технологического института ( США ) пришли к выводу, что из-за неправильной обработки данных, полученных межпланетной станцией Mars Reconnaissance Orbiter, аппарат ошибочно распознавал присутствие гидратированных солей на Красной планете. Таким образом, некоторые участки на планете, где раньше предполагалось наличие воды, на самом деле являются полностью сухими и безжизненными. Об этом сообщает издание Science News.

Специалисты обнаружили проблему при поиске гидратированных перхлоратов на картах Марса, построенных на основе сведений, полученных спектрометром видимого и ближнего инфракрасного излучения (CRISM). Перхлораты понижают температуру замерзания воды на 80 градусов Цельсия, делая возможным существование жидкой воды в условиях марсианской атмосферы. О существовании перхлоратов на Марсе также известно благодаря космическому аппарату Phoenix, совершившему посадку на поверхность планеты, и марсоходу Curiosity.

О наличии минералов на Марсе ученые судят по отражению различных длин волн от поверхности планеты. Химические вещества особым образом поглощают и отражают свет. Однако камера CRISM работает не всегда правильно, в результате чего она фиксирует пятна отраженного света там, где их не должно быть. При этом алгоритмы, корректирующие такие ошибки, иногда вносят провалы в спектры на той же длине волны, что и перхлораты. Ученые написали алгоритм, который позволяет выявить на картах CRISM небольшие отложения перхлоратов, и программа выявила повсеместное присутствие солей на поверхности Марса, в том числе и там, где не было условий для их образования.

Сейчас ученые работают над более точным методом распознавания перхлоратов, который основан не только на спектральных данных. По мнению исследователей, перхлораты все же присутствуют на Марсе, однако стало ясно, что их гораздо труднее обнаружить, чем считалось ранее.