Ученые научились прогнозировать дозы радиации в космосе

Специалисты Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" , университета Оулу ( Финляндия ) и Санкт-Петербургского физико-технического института сравнили эффекты солнечной модуляции космических лучей, зарегистрированных нейтронными мониторами и спутниковым экспериментом PAMELA. По словам ученых, это позволит давать более точные прогнозы доз радиации в околоземном космическом пространстве, что играет огромную роль при планировании космических миссий. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Geophysical Research: Space Physics.

PAMELA (Payload for Antimatter Matter Exploration and Light-nuclei Astrophysics) — это международный спутниковый эксперимент, запущенный в 2006 году. Он предназначен для регистрации и поиска антивещества и измерения спектров различных компонент космического излучения, а также измерения радиационной обстановки вокруг Земли и установления природы тёмной материи.

Авторы опубликованного исследования сравнили эффекты солнечной модуляции космических лучей, зарегистрированных международным экспериментом PAMELA и нейтронными мониторами.

Нейтронные мониторы — это работающая с 1950-х годов сеть наземных установок, регистрирующих вторичные частицы от взаимодействий космических лучей с ядрами атмосферы. В проведенной российскими учеными работе использовались данные, зарегистрированные в режиме реального времени нейтронным монитором, расположенным в Оулу (Финляндия).

Здание нейтронного монитора в Оулу (Финляндия) Результаты исследования помогут проверить корректность работы функции отклика нейтронных мониторов в различные периоды солнечной активности, что стало возможным лишь после запуска эксперимента PAMELA, считает старший преподаватель Института ядерной физики и технологий (ИЯФиТ) НИЯУ МИФИ Сергей Колдобский.

"Правильная работа функции отклика нейтронных мониторов вкупе с огромной статистикой их непрерывной (порядка 70 лет) работы позволяют давать прогнозы доз радиации в околоземном космическом пространстве, что имеет огромное значении при планировании космических миссий", — рассказал он РИА Новости.

Прямые измерения, проведенные в эксперименте PAMELA, позволили проверить точность так называемой функции отклика нейтронных мониторов, которая связывает приходящий на границу атмосферы Земли спектр космических лучей и зарегистрированное установкой количество нейтронов.

В работе также была проведена калибровка сети наземных нейтронных мониторов с помощью данных, полученных в ходе проведения космического эксперимента PAMELA.