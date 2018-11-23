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Китайский интернет-ритейлер JD.com начал доставлять товары с помощью роботов-курьеров 

RB.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: RB.ru
Китайский интернет-ритейлер JD.com запустил в городе Чанша первую станцию доставки, на которой используются роботы. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».
На станции площадью 600 кв. метров работают 20 роботов-курьеров. Они обслуживают потребителей, находящихся в радиусе 5 км. Ежедневно роботы могут доставит до 2 тысяч товаров, сообщил директор автопилотного центра JD.com Лю Сяндун.
Все роботы оснащены функцией автопилота и могут двигаться со скоростью 15-20 км в час. Каждый из них представляет собой грузовую машину с 22 слотами для посылок. Роботы идентифицируют потребителей с помощью паролей и технологии распознавания лиц.
Компания намерена развивать использование роботов-курьеров и в других китайских городах, включая Пекин, добавляет «Синьхуа».
Ранее JD.com заявила о сотрудничестве с китайской технологической компанией Siasun в проекте по разработке роботов для повышения автоматизации всех звеньев работы — от приема заказов до выполнения доставки. В сентябре 2017 года JD.com показала, как будут выглядеть роботы-курьеры.
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Синьхуа , Наука и техника
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