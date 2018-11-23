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Siri оскорбила Дональда Трампа 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Похоже, что у голосового ассистента Siri немного поехала крыша. На вопрос: «Сколько лет президенту США Дональду Трампу» помощница отвечает правильно.
Вот только краткая биографическая информация дополнена весьма сомнительной фотографией. Вместо портрета президента там изображен… мужской половой орган.
Тут и комментировать что-то трудно.
Siri, это реальное фиаско. Отображать такую информацию о президенте той страны, откуда ты родом — спорный поступок.
Спустя несколько часов после того, как история с Siri буквально взорвала интернете, издание The Verge обратилось к руководству Wikipedia за комментариями.
Как выяснилось, страницу о Дональде Трампе попросту скомпроментировали хакеры. Администрация ресурса уже предприняла необходимые меры.
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Дональд Трамп , Наука и техника , США
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