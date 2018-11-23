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Российские космонавты проведут на МКС испытания двигателей на иоде 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: Олег Артемьев / Роскосмос
Эксперименты по исследованию электроракетных двигателей, использующих в качестве рабочего тела иод, будут в будущем проводиться на российском сегменте МКС, соответствующая заявка находится на рассмотрении, следует из информации, опубликованной головным научным институтом Роскосмоса ЦНИИмаш.
Как сообщает ЦНИИмаш, целью эксперимента является "разработка и отработка технических решений, исследование технологий запуска и работы электроракетной двигательной установки (ЭРДУ) на рабочем теле иод в космосе" и "отработка технологии испытаний ЭРДУ в составе МКС и транспортного грузового корабля "Прогресс".
Отмечается, что электроракетные двигатели с иодом в качестве рабочего тела никогда еще не испытывались в условиях реального космического полета. Кроме того, по словам специалистов ЦНИИмаш, такие двигатели уже через три-пять лет могут стать самыми массовыми среди космических ЭРДУ.
Сейчас в электроракетных двигателях используется ксенон, который, несмотря на все свои энергетические преимущества, стоит дорого и добывается в небольших количествах (около 20 тонн в год). Кроме того, технология производства ксеноновых двигателей на Земле достаточно сложная — требуется установка в вакуумной камере гелиевых криопанелей, что значительно повышает стоимость и усложняет испытания.
"Для отработки электрореактивной двигательной установки мегаваттного уровня затраты только на систему откачки превысят миллиард рублей. Поэтому большой практический интерес представляет использование в качестве рабочего тела ЭРДУ иода", — отмечают в ЦНИИмаш.
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Роскосмос , ЦНИИМАШ , Наука и техника
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