Палеонтологи нашли древнейшего предка всех млекопитающих

Учёные из Эдинбургского университета обнаружили древнейшего общего предка для всех млекопитающих, живущих на земле сейчас. Находка предлагает новый взгляд на рассвет эпохи динозавров.

Исследователи полагали, что во время позднего триасового периода (около 240 млн лет назад) ранние млекопитающие «ушли в тень», в то время, как динозавры выросли до огромных размеров. Однако эволюционные силы, действовавшие на древних рептилий, судя по всему, не обошли стороной и другие виды.

Новая окаменелость, которая представляет собой частичный скелет, является дицинодонтом — представителем первой группы позвоночных, которые могли успешно есть растения. Название переводится как «два зуба собаки» — дицинодонты были практически беззубыми, за исключением двух больших клыков, похожих на бивни современных слонов. Кроме этого они имели клюв как у черепахи.

Однако ранее считалось, что этот вид никогда не приближался в своих размерах к царившим в тот момент на земле динозаврам. Находка, сделанная в глиняной яме в деревне Лишовице, Польша, заставила учёных пересмотреть своё мнение.

Кости зверя свидетельствуют о том, что он достигал размеров современного африканского слона и весил около 9 т. Размеры дицинодонта равнялись 4,5 м в длину и 2,6 м в высоту. При этом останкам не хватает линий, которые отмечают периоды замедления роста, что свидетельствует о том, что животное выросло слишком быстро или еще не достигло предельных размеров, когда погибло.

Исследователи намерены продолжить поиски новых образцов на востоке России и на Украине, сообщает журнал Science.

Ранее News.ru писал, что останки древнего кита обнаружили археологи на Керченском полуострове на участке будущей железной дороги перед Крымским мостом. По мнению учёных, они пролежали в геологических слоях около 10 млн лет. А были найдены на небольшой глубине — не более метра от поверхности земли.