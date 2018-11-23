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Обнаружены древнейшие длинношеие динозавры 

Популярная механика + ещё 1 1 час назад
Фото: CAPPA / UFSM
Археологи раскопали в Бразилии три хорошо сохранившихся скелета динозавров, которые, как оказалось, относятся к новому, ранее неизвестному виду. Отмечается, что это древнейшие из обнаруженных длинношеих динозавров.
Новый вид получил название Macrocollum itaquii. Особи данного вида представляли собой растительноядных 1,5 метровых животных с длинной шеей, весящих около 90 килограммов. Причем, как отмечают ученые, это древнейшие из известных длинношеих завроподоморфов. Найденные Macrocollum itaquii жили на Земле примерно 225 миллионов лет назад, во время триасового периода.
Исследователи считают, что находки помогут узнать больше о зауроподах и их предках — позволят лучше понять, как такие зауроподы, как бронтозавры и диплодоки, стали настолько крупными: приблизительно в десять раз длиннее Macrocollum itaquii. Отмечается, что, становясь все более крупными, зауроподы в итоге отошли от ходьбы на двух ногах — стали ходить на четырех (для поддержания более крупных размеров тела и большего веса).
Как пишет LiveScience, новое открытие было сделано благодаря звонку тому, что палеонтологу Родриго Мюллеру (Rodrigo Müller) позвонила мама и сообщила об окаменелостях, обнаруженных его дядей в сельской местности в Агудо, южная часть Бразилии. Спустя шесть лет и длительные раскопки ученые наконец представили результаты работы.
Исследование было опубликовано в журнале Biology Letters.
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Наука и техника , Наука , Бразилия
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