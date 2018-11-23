В Израиле нашли библейскую мозаику V века

Группа археологов из США и Америки во время раскопок на севере Израиля обнаружила руины синагоги V века, в которой была мозаика с библейскими сюжетами.

При тщательном рассмотрении выяснилось, что на мозаике изображен Ноев ковчег и пророк Иона, которого пожирает рыба. Ученые предполагают, что мозаика была выполнена тоже в V веке н. э.

Ученые рассказали о находке на ежегодной археологической конференции Американских школ исследований востока в Денвере. Раскопки проходили в деревне Хукок, где в железном находилось древнее поселение.

Деревня расположена недалеко от Галилейского моря, на севере современного Израиля. Раньше на месте современного поселения находилась ханаанская деревня, которая даже упоминалась в Библии, в книге Иисуса Навина.

Деревня никогда не пустовала, и люди жили здесь при персидских войнах, а также в эллинистические и римские периоды. Но в 1948 году все местные жители покинули Хукок из-за строительных работ, и деревню сравняли с землей.

Раскопки в этой местности проводятся с 2011 года, и за это время археологи нашли не мало артефактов разных временных эпох.

В задачи нашей экспедиции входило, в том числе, определить место древней синагоги. Спустя год раскопок мы обнаружили первую мозаику, и каждый год находили новые ее части и в итоге открыли и саму синагогу, — пояснили археологи.

По сохранившимся документам известно, что синагога была построена в начале V века, в конце римского владычества. В средние века, в XII—XIII вв.еках, ее перестроили и расширили и приспособили под общественное здание.

Раскопки показывают, что основание колонн и верхнюю поверхность ступенчатого цоколя — стилобата, со временем расширили и украсили мозаикой.

Найденная археологами мозаика уже находится в лаборатории, где ее восстановлением и сохранением занимаются специалисты. Уже удалось распознать несколько библейских сюжетов: строительство Вавилонской башни, Ноев ковчег и чудовище, заглатывающее Иону.

Особенно хорошо у древних мастеров получилась сцена Ноева ковчега: экзотические животные и птицы, несмотря на примитивность исполнения, выглядят очень живо и динамично.