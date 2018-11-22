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Во Вселенной обнаружен «секретный ингредиент» жизни 

Российская Газета + ещё 1 54 минуты назад
Фото: NASA / ESA / P. Crowther / University of Sheffield
Команда ученых из Австралийского национального университета (ANU) под руководством доктора Роланда Крокера нашла объяснение загадочному космическому явлению, которое замедляет процесс образования звезд.
Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, а коротко о нем рассказывается на сайте ANU. Исследователи изучили природу космического явления, благодаря которому повышается вероятность зарождения и развития жизни.
Речь идет об особом механизме, "секретном ингредиенте", при помощи которого звезды противодействуют влиянию гравитации. Это замедляет процесс звездообразования.
"Если бы этот процесс происходил быстро, то все звезды были бы объединены в массивные кластеры, — поясняет Роланд Крокер. — Но в этом случае мощные взрывы сверхновых и интенсивная радиация, вероятно, "стерилизовали" бы все планетные системы, предотвращая возникновение жизни".
Исследование показало, что ультрафиолетовое и оптическое излучение от молодых и массивных звезд проникает в газ, из которого они недавно сформировались. Оно также попадает в космическую пыль, которая рассеивает инфракрасное излучение.
В результате возникает давление, которое и помогает звездам противодействовать гравитации. Это явление характерно для галактик и звездных скоплений, в которых находятся большие объемы газа и пыли. Чем больше их объем, тем медленнее происходит звездообразование.
К числу таких галактик, например, ученые отнесли наш Млечный Путь. Он формирует в среднем две новые звезды каждый год. По словам доктора Крокера, расчеты показали, что это явление устанавливает верхний предел того, как быстро звезды могут образоваться в галактике или гигантском газовом облаке.
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Роланд Крокер , Наука и техника , Наука
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