Компания Space Tango планирует построить на орбите автономную фабрику

Уже в начале следующего десятилетия человечество может сделать эпохальный скачок вперед и освоить новый вид космической деятельности — промышленное производство в условиях невесомости. Объект с индексом «ST-42» от компании Space Tango — это роботизированная космическая мини-фабрика, может быть построена и запущена на околоземную орбиту в течение нескольких ближайших лет.

На сегодня 15 ведущих государственных организаций, которые курируют работу МКС, подготовили и провели изрядное количество экспериментов по организации в космосе производственных процессов. Мы знаем, как можно обрабатывать сырье, создавать заготовки, собирать из частей механизмы, проводить химические и биологические реакции в условиях микрогравитации. Следующий этап — построить небольшую станцию, где все это можно будет делать серийно, и запустить ее в работу.

Ученые хотят разработать такие технологии, в которых ставка будет делаться на использование невесомости, на новые способы контроля среды и инструментов. Предполагается, что миссия ST-42 будет состоять из череды опытов, от простых к сложным, во время которых на орбите будут созданы по нескольку образцов разной продукции, после чего корабль с ними вернется на Землю. И тут их будут тщательно изучать, чтобы подтвердить или опровергнуть преимущества космического производства.

В Space Tango настроены очень оптимистично, но осторожно. Основной объект инвестиций — сама орбитальная станция, ее системы, автономные станки, технологии контроля и т.д. Эти технологии, даже без привязки к космосу, действительно станут крайне востребованными уже в ближайшем будущем.