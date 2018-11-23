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Осака получила право проведения ЭКСПО-2025 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Японский город Осака получил право проведения всемирной выставки ЭКСПО-2025, свидетельствуют результаты второго тура голосования стран-участниц Международного бюро выставок (МБВ), которое прошло в рамках 164-й сессии Генеральной ассамблеи организации.
Борьбу за право стать хозяевами выставки вели также Екатеринбург и Баку. Россия, активный участник международного выставочного движения с 1851 года, до сих пор ни разу не принимала ЭКСПО.
Всемирная выставка ЭКСПО — самая крупная международная выставка, в которой участвуют более 170 стран. Каждые пять лет они показывают свои лучшие достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства.
Осака уже становилась хозяйкой ЭКСПО в 1970 году, а последняя всемирная выставка в Японии состоялась в 2005 году в Нагое.
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