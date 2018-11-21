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SpaceX впервые запустит к МКС корабль Crew Dragon в беспилотном режиме 7 января 

ТАСС 23 минуты назад
Фото: SpaceX
Первый демонстрационный беспилотный полет пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС) состоится 7 января 2019 года. Об этом сообщило в среду Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA.
Корабль выведет на орбиту ракета-носитель Falcon 9, запуск будет осуществлен с площадки Космического центра им. Джона Кеннеди, расположенного на острове Мерритт (северо-западнее мыса Канаверал). "Это будет первый беспилотный демонстрационный полет в рамках коммерческой пилотируемой программы, в результате будут получены данные о характеристиках Falcon 9, корабля Crew Dragon, [функционировании] систем наземного обеспечения, орбитальной и стыковочной систем, а также [будет протестировано] приземление аппарата. Полученные данные будут использованы для сертификации систем SpaceX, позволяющих осуществлять пилотируемые полеты на МКС", — отмечается в распространенном заявлении.
В мае 2014 года компания представила пилотируемую версию корабля Crew Dragon (другое название — Dragon v2). В сентябре того же года между NASA и SpaceX был заключен контракт на $2,6 млрд для завершения разработки Dragon v2 и его сертификации для полетов на МКС, а в ноябре и декабре 2015 года были подписаны контракты на полет к МКС двух таких кораблей с экипажами. В феврале 2017 года SpaceX озвучила планы использования Crew Dragon также для туристических полетов вокруг Луны.
Первоначально планировалось провести демонстрационный беспилотный полет корабля осенью 2018 года, с экипажем — в 2019 году.
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SpaceX , NASA , Наука и техника
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