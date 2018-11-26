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Зонд InSight приземлился на Марс и передал первое фото 

ТК «Звезда» + ещё 49 34 минуты назад
Зонд приземлился в 22.54 по московскому времени. Успешную посадку подтвердили в центре управления полетами в Калифорнии.
Запущенный в мае космический зонд InSight приземлился на поверхность Марса в районе нагорья Элизий. Как сообщили в агентстве NASA, аппарат даже успел передать первый снимок, снятый около поверхности Красной планеты.
Зонд приземлился в 22.54 по московскому времени. Успешную посадку подтвердили в центре управления полетами в Калифорнии.
«Чувствую тебя, Марс. Скоро я услышу твое сердце. С безопасной посадкой. Я здесь, я дома», — говорится в сообщении NASA в Twitter.
В аккаунте также размещено первое фото, переданное аппаратом. На нем запечатлено упомянутое нагорье Элизий. Однако зонд будет работать не на поверхности, целью его исследования станут более глубокие слои Марса.
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