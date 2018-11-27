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Аппарат NASA прислал первый снимок Марса 

РИА Новости + ещё 64 14 минут назад
Космический зонд НАСА InSight, который осуществил в понедельник посадку на поверхность Марса, прислал на Землю первый снимок.
Аппарат успешно сел в 22.54 мск в районе нагорья Элизий.
После этого специалисты сообщили, что получено первое фото. На нем можно разглядеть частицы пыли и марсианский горизонт.
Изображение поверхности Марса, полученное зондом InSight. 26 ноября 2018
"Все системы аппарата в порядке, жалоб у аппарата нет", — сообщили ведущие трансляции, добавив, что посадка прошла идеально.
© НАСА
После этого должны быть раскрыты солнечные батареи.
Вице-президент США Майк Пенс в своем Twitter опубликовал поздравление в связи с успешной посадкой зонда.
Он напомнил, что американские аппараты садятся на Марс в восьмой раз.
"Невероятное достижение!" — написал Пенс.
Зонд InSight, запущенный в мае, предназначен для изучения геологического строения Марса.
Сигналы, по которым делаются выводы о состоянии аппарата, передают работающие на орбите Марса зонды и следующие за ним кубсаты MarCО.
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Майк Пенс , NASA , Наука и техника , Видео
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