Аппарат NASA прислал первый снимок Марса

Космический зонд НАСА InSight, который осуществил в понедельник посадку на поверхность Марса, прислал на Землю первый снимок.

Аппарат успешно сел в 22.54 мск в районе нагорья Элизий.

После этого специалисты сообщили, что получено первое фото. На нем можно разглядеть частицы пыли и марсианский горизонт.

Изображение поверхности Марса, полученное зондом InSight. 26 ноября 2018

"Все системы аппарата в порядке, жалоб у аппарата нет", — сообщили ведущие трансляции, добавив, что посадка прошла идеально.

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После этого должны быть раскрыты солнечные батареи.

Он напомнил, что американские аппараты садятся на Марс в восьмой раз.

"Невероятное достижение!" — написал Пенс.

Зонд InSight, запущенный в мае, предназначен для изучения геологического строения Марса.

Сигналы, по которым делаются выводы о состоянии аппарата, передают работающие на орбите Марса зонды и следующие за ним кубсаты MarCО.