«Роскосмос» научит сотрудников бороться со шпионами

"Роскосмос" намерен научить сотрудников госкорпорации и входящих в нее предприятий противодействию иностранным разведкам, выездные курсы по защите гостайны пройдут в здании научного института ЦНИИмаш , сотрудник которого ранее был арестован по делу о шпионаже.

Соответствущий тендер "Роскосмоса" на оказание услуг по подготовке и проведению учебно-методического сбора со специалистами шифровальной службы госкорпорации и ее организаций размещен на сайте госзакупок.

Ранее сотрудник головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаша Виктор Кудрявцев был арестован по делу о госизмене. Следствие вменяет ученому передачу секретной информации бельгийскому институту гидродинамики. По данным "Коммерсанта", речь идет об информации о российских гиперзвуковых разработках. Свою вину Кудрявцев не признает. На фоне этого в ЦНИИмаш проходила проверка "Роскосмоса", оглашать результаты которой в госкорпорации отказались.

В рамках работ до 60 сотрудников ракетно-космической отрасли должна будет доведена информация о корпоративной системе защиты государственной тайны и противодействию иностранным техническим разведкам. При этом выездная часть сборов, согласно документации, пройдет в ЦНИИмаш, сотрудник которого ранее был задержан за госизмену.

Сумма контракта составляет 313 тысяч рублей.