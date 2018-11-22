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Названа самая распространенная причина поломки смартфонов 

РИА Новости + ещё 4 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Аналитики компании SquareTrade назвали самую частую причину поломки смартфонов американских пользователей.
Согласно исследованию, свои телефоны ломали 66 процентов владельцев. Примерно в половине случаев (29%) был разбит экран — за год в США таким образом было испорчено более 50 миллионов гаджетов, а на их ремонт в совокупности ушло 3,4 миллиарда долларов.
Владельцы также обращаются в ремонтные мастерские с поцарапанными экранами (27%), неисправной батареей (22%), побитыми гранями корпуса и дисфункцией сенсорного управления — по 16 процентов.
По словам экспертов, чаще всего поломки случаются из-за неловкого обращения пользователей со своими гаджетами. Так, в большинстве случаев (74%) смартфон ломается после падения на землю. В воду роняли телефон 39% пользователей, в туалет — 26%.
Также отмечается, что зачастую владельцы телефонов не знают, во сколько может обойтись ремонт, и продолжают пользоваться поврежденными моделями, либо покупают новые вместо починки.
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Наука и техника , Гаджеты , США
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