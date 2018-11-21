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«Алису» хотят внедрить в госуслуги 

News.ru + ещё 1 55 минут назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Голосовой помощник «Алиса» от «Яндекса» может использоваться для оказания государственных услуг. С таким предложением выступила гендиректор компании на встрече представителей IT-отрасли с первым замруководителя администрации президента Сергеем Кириенко
Конкретные решения не принимались, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на участников мероприятия.
Представитель компании, в свою очередь, отметил, что «Яндекс» открыт к подключению разных сервисов, в том числе и в государственном секторе.
Как писал News.ru, голосовой помощник готовится стать мультиязычным — «Алиса» выучит украинский, белорусский и казахский языки. В планах у авторов цифрового ассистента обучить его языкам стран СНГ, где у него есть значительная аудитория.
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Сергей Кириенко , Администрация Президента РФ , Яндекс , Ведомости , Наука и техника , Интернет
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