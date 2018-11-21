«Алису» хотят внедрить в госуслуги

Сергеем Кириенко Голосовой помощник «Алиса» от «Яндекса» может использоваться для оказания государственных услуг. С таким предложением выступила гендиректор компании на встрече представителей IT-отрасли с первым замруководителя администрации президента

Конкретные решения не принимались, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на участников мероприятия.

Представитель компании, в свою очередь, отметил, что «Яндекс» открыт к подключению разных сервисов, в том числе и в государственном секторе.

Как писал News.ru, голосовой помощник готовится стать мультиязычным — «Алиса» выучит украинский, белорусский и казахский языки. В планах у авторов цифрового ассистента обучить его языкам стран СНГ, где у него есть значительная аудитория.