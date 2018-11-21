Вьетнамского жука назвали в честь Егора Летова

Вьетнамский жук-пилоус получил название в честь Егора Летова

Вид жуков-пилоусов, обитающий во Вьетнаме , был назван в честь лидера российской панк-группы "Гражданская оборона" Егора Летова . Об этом "РГ" сообщил энтомолог Алексей Сажнев из Института биологии внутренних вод имени Папанина.

Жук получил латинское название Augyles letovi. Этот вид был найден еще в 1976 году, но подробное исследование и описание вышло недавно в научном журнале Zootaxa. "Была комплексная российско-вьетнамская экспедиция. Представители этого семейства жуков встречаются повсеместно, кроме Антарктиды. В России насчитывается 23 вида. Но Augyles letovi изучен плохо, он обитает только на севере Вьетнама", — рассказал Алексей Сажнев.

Светло-коричневый пятнистый жук достигает 3,3 миллиметра в длину, принадлежность к новому виду определяется особым строением внутренних органов у самцов. Жуки живут у воды, роют туннели и откладывают там яйца, предпочитая песчаную и илистую почву.

Как пояснил Алексей Сажнев, прямых ассоциаций с Егором Летовым в истории с жуком-пилоусом нет. "Это личное, в свое время я любил "Гражданскую оборону", поэтому название — это просто дань памяти, уважения", — говорит ученый.