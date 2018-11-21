Ещё
Вьетнамского жука назвали в честь Егора Летова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
На Москву идет шторм из Сибири
На Москву идет шторм из Сибири

Вьетнамский жук-пилоус получил название в честь Егора Летова 

Российская Газета + ещё 11 1 час назад
Фото: Sazhnev A.S. / Zootaxa
Вид жуков-пилоусов, обитающий во Вьетнаме, был назван в честь лидера российской панк-группы "Гражданская оборона" Егора Летова. Об этом "РГ" сообщил энтомолог Алексей Сажнев из Института биологии внутренних вод имени Папанина.
Жук получил латинское название Augyles letovi. Этот вид был найден еще в 1976 году, но подробное исследование и описание вышло недавно в научном журнале Zootaxa. "Была комплексная российско-вьетнамская экспедиция. Представители этого семейства жуков встречаются повсеместно, кроме Антарктиды. В России насчитывается 23 вида. Но Augyles letovi изучен плохо, он обитает только на севере Вьетнама", — рассказал Алексей Сажнев.
Светло-коричневый пятнистый жук достигает 3,3 миллиметра в длину, принадлежность к новому виду определяется особым строением внутренних органов у самцов. Жуки живут у воды, роют туннели и откладывают там яйца, предпочитая песчаную и илистую почву.
Как пояснил Алексей Сажнев, прямых ассоциаций с Егором Летовым в истории с жуком-пилоусом нет. "Это личное, в свое время я любил "Гражданскую оборону", поэтому название — это просто дань памяти, уважения", — говорит ученый.
Российская Газета: последние новости
Ученые впервые изнутри "увидели" работу машины "Энигмы" Открыта гигантская галактика-"головастик" Найдена самая интригующая фреска Помпеи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЕС в панике: что делать с Азовским морем?165
Раскрыты планы погибшего в Шереметьево мужчины123
Сама попросила: Миллионер убил подругу во время БДСМ-игр103
МВД проверит фотосессию мажорки с машиной ДПС70
Алибасов показал свадебные фото13
Видео
02:29
«Химический СПИД» нашли в балтийской рыбе
Общество
05:58
Путин спросил с военных за гособоронзаказ
Политика
00:59
На Москву идет шторм из Сибири
Погода Новости Москвы
04:32
Росгвардия вооружилась «Газелями» с лазерами
Оружие Армия
00:42
Лоза признался, почему не пришел на похороны Осина
Шоу-бизнес
00:22
Опубликованы переговоры пилотов сбившего человека лайнера
Происшествия
00:48
МВД проверит фотосессию мажорки с машиной ДПС
Происшествия
19:30
Умерла Зоя Ерошок
Общество
03:12
Россиян предупредили о снежном шторме
Погода Общество
00:52
В Сети «заглянули» в багажник «Кортежа» Путина
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение