Роскосмос спустился с небес на землю

Российское военно-политическое руководство продолжает тосковать по утраченному статусу сверхдержавы, а потому не против публично ставить во главу угла амбициозные, но заранее не реализуемые проекты. Создание сверхтяжёлого носителя для полетов к Луне, Марсу и Юпитеру, развёртывание базы на спутнике Земли и др. — неизменный список приоритетов, озвучиваемых главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным и передаваемых выше по инстанции. Это при том, что реальные цели пребывающей в долгом кризисе отрасли в разы скромнее.

Модернизация космических кораблей «Союз» для полетов к Луне была бы необоснованной, аналогичная программа уже существовала в Советском Союзе, заявил РИА Новости 21 ноября председатель научно-технического совета Роскосмоса Юрий Коптев

«Если мы полетим на «Союзе» сейчас, то покажем, что мы перелицевали старый костюм. Если бы мы летели на новом корабле, то было бы понятно, что мы отрабатываем новую конструкцию, нашу перспективу, а «Союз» в этом плане нам мало что дает, — сказал Коптев, добавив, что облёт Луны на «Союзе» «может вызвать восторг лишь у человека, плохо знающего историю космонавтики» — «специалисты и все, кто знает о программе Л-1, лишь улыбнутся».

Также Коптев отметил, что применение многоразового корабля «Федерация» может стать экономически невыгодной для его производителя, если корабль не будет совершать большого количества полетов в год. На обслуживании можно заработать больше денег, чем на продаже, при соответствующем темпе пусков: если «Федерация» будет два — три раза в год летать, не очень понятно, как будет выстроена экономика системы, добавил Коптев.

Роскосмос

В июле глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отмечал, что пилотируемый корабль «Федерация» должен быть создан в кратчайшие сроки — он будет запущен с Байконура на ракете «Союз-5». Тогда глава госкорпорации подчеркнул, что на совещании новая администрация Роскосмоса представила президенту России все планы и конкретные решения, связанные с ускорением работы по созданию ракеты среднего класса «Союз-5» и добавил, что следующим шагом, также находящимся под пристальным вниманием главы государства, является создание сверхтяжелого носителя. При этом когда 17 июля Роскосмос подписал контракт на создание с РКК «Энергия» РН среднего класса «Союз-5» с обозначенным сроком начала лётных испытаний на 2024 год (при утверждённом лишь эскизном проекте) отмечалось, что создание сверхтяжёлого носителя для реализации лунной программы предусмотрено на базе «Союза». Однако в последнее время появились сообщения, что пилотируемая программа переориентирована на ракеты семейства «Ангара» с переделкой конструкторской документации, что отразится на сроке запуска. При этом заявлено, что в 2030-е годы сверхтяжелый носитель должен доставить «Федерацию» с экипажем на борту к спутнику Земли.

8 августа президент России Владимир Путин на совещании по развитию ракетно-космической отрасли поставил задачу вывести сферу на новый уровень качества:

«Некоторое время назад правительству и Роскосмосу я дал ряд поручений, касающихся наращивания орбитальной группировки, создания носителя сверхтяжелого класса, реализации пилотируемой программы, завершения строительства космодрома Восточный».

Создание ракеты-носителя сверхтяжелого класса стало дежурно озвучиваемой властями и руководством Роскосмоса задачей, при том, что сверхтяжёлый класс для России — весьма сомнительная новация. Эксперты отмечают, что целесообразнее в рамках выделенного финансирования не придумывать новые нереализуемые задачи, а сконцентрировать усилия на улучшении качества техники, поскольку продуктивное взаимодействие России с остальным миром в космической сфере закончится вместе с эксплуатацией МКС, и отложить создание и разработку любых новых носителей за исключением «Ангары» — чтобы оправдать потраченные на её создание двадцать с лишним лет и уже потраченных, по открытым данным, 160 млрд рублей.