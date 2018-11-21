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Vega со спутником на борту стартовала с космодрома Куру
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Ракета Vega со спутником на борту стартовала с космодрома Куру 

Газета.Ru + ещё 2 45 минут назад
Фото: Depositphotos
Ракета-носитель Vega со спутником Mohammed VI на борту стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщает РИА "Новости".
Уточняется, что старт прошел успешно.
Спутник Mohammed VI -В будет использоваться для картографических работ, мониторинга сельскохозяйственной деятельности, профилактики и управления стихийными бедствиями, слежения за изменениями окружающей среды и наблюдения за границами и береговой зоной.
Ранее ракета-носитель Delta II со спутником ICESat-2 для изучения полярных льдов стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии.
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