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Роскосмос будет равноправно сотрудничать с НАСА
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Роскосмос будет равноправно сотрудничать с НАСА 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов
Бюджет НАСА в 15 раз больше российской федеральной космической программы, но равноправное сотрудничество будет сохранено, сообщил РИА Новости во вторник глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"Соотношение бюджета НАСА на 2018-2019 годы по отношению к федеральной космической программе России составляет 14,8 раз. То есть в 15 раз у нас меньше денег, чем у НАСА. Но на самом деле мы можем сделать очень много. Нам надо найти возможность при том бюджете, который у нас есть, тем не менее сохранить равноправное сотрудничество", — сказал он.
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