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Открыта гигантская галактика-"головастик"
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Открыта гигантская галактика-"головастик" 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: N. Brosch / Tel Aviv University
Команда астрономов из России, Израиля и США обнаружила гигантскую разрушающуюся галактику, похожую на головастика с эллиптической головой и длинным прямым хвостом.
Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, а коротко о нем рассказывает портал Phys.org. Открытый объект находится на расстоянии около 300 миллионов световых лет от Земли.
По форме он напоминает гигантского головастика. Один только "хвост" составляет порядка 500 тысяч световых лет. К слову, эта галактика в 10 раз больше нашего Млечного пути. Ее общая протяженность — около одного миллиона световых лет. Она входит в группу галактик под названием HCG098.
По мнению исследователей, необычная форма образовалась после разрушения карликовой галактики, которая не была ранее доступна для наблюдений. Часть ее звезд притянули два соседних скопления, в результате чего появилась "голова".
Другие звезды избежали зоны гравитации и сформировали хвост "головастика". Впрочем, процесс слияния галактик еще продолжается. Он займет около одного миллиарда лет.
Подобные компактные группы впервые были открыты в 1982 году астрономом Полом Хиксоном, который составил каталог из 100 таких галактик.
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