Магнат потратит полмиллиарда на научную суперяхту

Магнат из Норвегии потратит полмиллиарда долларов на научную суперяхту

Норвежский предприниматель и филантроп Хьелль Инге Рёкке (Kjell Inge Røkke) выделил 350 миллионов долларов США на создание современного исследовательского судна и еще 150 миллионов на его эксплуатацию в течение трех лет. Корабль, который станет намного больше всех аналогов, будет исследовать полярные льды, изменение климата и глубоководных животных. Подробнее об инициативе рассказывает сайт журнала Science.

Бизнесмен родился в 1958 году и сделал свое состояние на ловле рыбы, добыче нефти и других связанных с морем отраслях. Сегодня его основной актив — норвежский холдинг Aker, в котором Рёкке принадлежит две трети. Журнал Forbes оценивает капитал предпринимателя в 4 миллиарда долларов, он находится на 652-й строчке мирового списка миллиардеров.

На прошлой неделе в Лондонском королевском обществе состоялась встреча на тему глубоководных исследований, где впервые были детально раскрыты параметры судна, строительство которого оплачивает Рёкке. Оно будет называться REV (Research Expedition Vessel — исследовательское экспедиционное судно), составлять в длину 183 метра и сможет обеспечивать работу 60 ученых и 30 членов экипажа. REV более чем в два раза больше, чем другие исследовательские судна подобного класса.

Судно сможет совершать кругосветные путешествия, выдерживать плавание у приполярных льдов в самую суровую погоду. На борту судна будет самое современное оборудование, также создатели обещают экипажу роскошные каюты и иные условия. На корабле будут тралы для сбора морских обитателей и беспилотные подводные аппараты с возможностью погружения до шести километров для наблюдения в естественной среде. Также там будет обитаемый аппарат для погружений, его планируемые параметры позволят опускаться на два километра. Дальность хода судна составит 39 тысяч километров, спустить на воду его планируют в 2021 году. Оплата обслуживания позволит ученым три года пользоваться всеми возможностями судна бесплатно.