Найден опасный рентгеновский источник вблизи нас

Обнаружен опасный источник рентгеновского излучения вблизи нас

Потенциально небезопасная для нас звезда находится всего в 8 тысячах световых лет от нас и на грани опасного гамма-всплеска.

Как полагают ученые из Университета Сиднея, двойная звезда, наблюдаемая в южном полушарии, в созвездии Нормы, расположенном немножко ниже хвоста Скорпиона, находится на грани взрыва сверхновой. Надо понимать, что продолжительность этого состояния в астрономии может составлять миллионы лет — у нас есть неплохие шансы умереть от каких-то более скорых причин, вроде старости.

В своей статье, опубликованной в Nature Astronomy, специалисты утверждают, что две звезды обращаются вокруг общего центра масс с периодичностью около ста лет. Это относительно немного, но главная достопримечательность системы не в этом. Вращающиеся звезды окружены относительно плотным газопылевым облаком. Скорость его вращения, по результатам спектроскопии, составляет десятую часть от скорости света. В результате яркость этого облака в инфракрасном и радиодиапазоне зашкаливает — земным приборам не хватает диапазона измерений.

Еще одна загадка связана с распространением облака в пространстве — заряженные частицы в этом случае разлетаются на порядок быстрее чем пыль.

Известно, что обе звезды очень массивны — они могут взорваться как сверхновые в любое время.

Исследователи считают, что этот момент может спровоцировать гамма-всплеск, который, потенциально, может, как минимум, оставить Землю без озонового слоя. По их мнению, со времен Большого Взрыва ничего более экстремального во Вселенной не было.

Их прогноз несколько скрашивает предположение, что вероятное направление распространения гамма-лучей направлено в сторону от Земли.