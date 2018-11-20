Названы сроки создания в РФ сверхзвукового лайнера

Сверхзвуковой пассажирский самолет создадут в РФ за 2-3 года

В данный момент в ЦАГИ идет формирование ответа на поручение президента по возобновлению программы создания сверхзвуковых пассажирских авиалайнеров.

Первый летный демонстратор сверхзвукового пассажирского самолета будет создан в России за 2-3 года, сообщает гендиректор Центрального аэрогидродинамического института Кирилл Сыпало.

«Работа идет, мы надеемся, что где-то в ближайшее время, года через два-три, мы уже получим полноценный летный демонстратор этого объекта», — заявил Сыпало журналистам.

Он также подчеркнул, что создания самолета будет вестись на базе тех технологий, которые уже были реализованы и на проекте Ту-144, и в проектах наших сверхзвуковых дальних стратегических бомбардировщиков.

Сыпало отметил, что работа ведется вместе КБ Туполева идет работа по отбору компоновок и в ближайшее время проект будет представлен на профильных выставках.