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Названы сроки создания в РФ сверхзвукового лайнера
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Сверхзвуковой пассажирский самолет создадут в РФ за 2-3 года 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: pixabay
В данный момент в ЦАГИ идет формирование ответа на поручение президента по возобновлению программы создания сверхзвуковых пассажирских авиалайнеров.
Первый летный демонстратор сверхзвукового пассажирского самолета будет создан в России за 2-3 года, сообщает гендиректор Центрального аэрогидродинамического института Кирилл Сыпало.
«Работа идет, мы надеемся, что где-то в ближайшее время, года через два-три, мы уже получим полноценный летный демонстратор этого объекта», — заявил Сыпало журналистам.
Он также подчеркнул, что создания самолета будет вестись на базе тех технологий, которые уже были реализованы и на проекте Ту-144, и в проектах наших сверхзвуковых дальних стратегических бомбардировщиков.
Сыпало отметил, что работа ведется вместе КБ Туполева идет работа по отбору компоновок и в ближайшее время проект будет представлен на профильных выставках.
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