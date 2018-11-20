В Турции нашли меч варяга

На юго-западе Турции при раскопках нашли меч викинга

Меч викинга, предположительно датируемый IX-Х веками, был обнаружен при археологических раскопках в античном городе Патара в турецкой провинции Анталья , сообщает газета Sabah.

Профессор классической археологии из Университета Акдениз (Анталья) Фейзулла Шахин выразил уверенность, что находка является мечом викинга. По его предположению, меч принадлежал викингу, который служил наемником в византийской армии и сражался в войне на море. Шахин отметил, что это второй меч викинга, обнаруженный на территории современной Турции. По всей видимости, он был положен в могилу погибшего воина.

Из византийских источников известно, что викинги (варяги) служили наемными воинами у византийских императоров с X века. Древнерусская летопись "Повесть временных лет" связывает с варягами появление государства Русь (призвание варягов).

Патара, один из крупнейших городов и главный порт Ликийского союза, имел большое стратегическое и торговое значение благодаря близости к устью реки Ксанф, открывающему путь в густонаселённую долину.